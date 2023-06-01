На Орловщине отремонтировали Отрадинскую школу искусств

1.6.2023 | 10:39 Культура, Новости, Образование

Работы выполняло ООО «Орелремстрой».

Фото: газета «Мценский край»

Как сообщает газета «Мценский край», ремонт сдали в срок. Один из корпусов Отрадинской деткой школы искусств имени Василия и Виктора Калинниковых приводили в порядок в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».

Учебные помещения существенно преобразились. В здании обустроена современная система вентиляции, обновлены проводка и сантехника, проведена замена напольного покрытия и потолков, оштукатурены и покрашены стены.

Ранее в рамках нацпроекта «Культура» в школу поступили новые инструменты (два пианино, баяны, аккордеон, балалайка и домра), а также современная мебель и учебные материалы.

В ближайших планах — провести капитальный ремонт второго учебного корпуса. Ответственные чиновники уже подготовили необходимую документацию и направили заявку на участие в конкурсном отборе национального проекта «Культура».

Также, уже за счёт средств районного бюджета, будет отремонтирован фасад корпуса школы, который располагается по адресу «село Отрадинское, дом №16». Работы начнутся в ближайшее время.

ИА «Орёлград»

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