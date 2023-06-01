«Троицкие хороводы» финансово помогут СВО

1.6.2023 | 17:35 Новости, Общество, СВО

Орловский бизнес направит часть выручки участникам операции.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Такую инициативу озвучили кооператоры Орловского Облпотребсоюза, сообщает телеканал «Первый областной».

«Кооператоры приняли решение – перечислить в фонд поддержки участников СВО 10% от выездной торговли по обслуживанию Международного фольклорного праздника «Троицкие хороводы в Орловском полесье», — рассказала начальник отдела общественного питания Орловского Облпотребсоюза Наталья Власова.

Организация оказывает благотворительную помощь участникам специальной военной операции с самого её начала. Только в текущем году общее материальное выражение этой поддержки составило полтора миллиона рублей.

«Троицкие хороводы в Орловском полесье» состоятся в ближайшее воскресенье, 4 июня. Торжественное открытие назначено на 11 часов. Помимо всего прочего, в рамках праздника планируется приготовить рекордную партию малосольных огурцов.

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ИА «Орелград»

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