В Орловской области насчитали 1500 банкротов с долгом на миллиард

В процедурах банкротства уже погашена налоговая задолженность на 80 миллионов рублей.

В Орловской области по состоянию на 1 апреля 2023 года в процедурах банкротства находилось около 1,5 тысячи должников с общей задолженностью по платежам, администрируемым налоговой службой, на сумму более одного миллиарда рублей. Такую статистику приводит пресс-служба регионального Управления ФНС России. Сообщается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года общая задолженность по налоговым платежам в процедурах банкротства снизилась на три миллиона рублей, а задолженность по текущим платежам стала меньше на 32 миллиона.

«Федеральная налоговая служба является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим представление в делах о банкротстве и в процедурах банкротства требований об уплате обязательных платежей и требований Российской Федерации по денежным обязательствам», — напомнили в региональном Управлении ФНС.

Что касается статистики, то за первый квартал текущего года была погашена задолженность организаций и граждан, в отношении которых введены процедуры банкротства, на общую сумму 80 миллионов рублей. Это превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 25 миллионов, или на 45 процентов. Так, текущая задолженность погашена на сумму 51,5 миллиона рублей с превышением показателя предыдущего года на 20,9 миллиона, или на 68 процентов. В ходе согласительных процедур погашено 24,2 миллиона рублей долга, превышение тут составило 12,7 миллиона рублей, или 110 процентов.

«Одной из предусмотренных законом процедур банкротства в отношении должника — юридического лица является мировое соглашение, — пояснили в УФНС. — Это процедура, применяемая в деле о банкротстве на любой стадии его рассмотрения в целях прекращения производства по делу о банкротстве путем достижения соглашения между должником и кредиторами. Основная задача мирового соглашения – восстановление платежеспособности компании-банкрота и удовлетворение требований кредиторов».

ИА «Орелград»