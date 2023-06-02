Чиновников призвали активнее вовлекать землю в оборот

В администрации области обсудили вопросы земельного контроля.

Как сообщает пресс-служба Территориального управления Россельхознадзора, в администрации Орловской области состоялось расширенное заседание по вопросам осуществления муниципального земельного контроля. Оно прошло под председательством руководителя регионального департамента сельского хозяйства Александра Шалимова. В нем приняли участие представители муниципальных образований. Они обсудили нюансы муниципального земельного контроля и вопросы функционирования федеральной информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения.

«Начальником отдела госземнадзора Сергеем Гришиным освещен порядок осуществления муниципального земельного контроля, изменения в действующее законодательство, касающиеся организации возложенных полномочий, — уточнила пресс-служба ТУ Россельхознадзора. — По результатам совещания муниципальным образованиям рекомендовано активизировать работу по проведению профилактических и контрольно-надзорных мероприятий на подведомственной территории с целью вовлечения неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот».

По статистике за 2022 год Управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской областям было проконтролировало свыше 97 тысячи га земель сельскохозяйственного назначения и выявлено 1225 признаков нарушений законодательства на общей площади свыше 23 тысяч га. Основным нарушением стало зарастание земель сельскохозяйственного назначения сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью.

Непосредственно в Орловской области такие нарушения были выявлены на общей площади 11,08 тысячи га. Также в регионе сотрудниками Управления в минувшем году было выявлено 15 свалок на площади 10,04 га и семь несанкционированных карьеров на площади 2,46 га. Всего в прошлом году было введено в сельскохозяйственный оборот 16,2 тысячи га «брошенных» земель.

За первый квартал 2023 года Управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской областям проконтролировало свыше 15 тысяч га земель сельскохозяйственного назначения, в том числе 8,6 тысячи га в Орловской области. В регионе было выявлено 123 нарушения земельного законодательства на общей площади 2,99 тысячи га. По-прежнему основным является зарастание сорняками, кустами и деревьями. Такие нарушения были выявлены на 102 участках сельскохозяйственного назначения в Орловской области. Всего в 2023 году введено в сельскохозяйственный оборот 3090 га земель.

«Кроме того, Управлением Россельхознадзора, в целях пресечения совершения хозяйствующими субъектами нарушений природоохранного законодательства, активно ведется работа, направленная на профилактику совершения административных правонарушений», — добавили в ведомстве.

ИА «Орелград»