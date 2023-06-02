Экс-главу орловской «Корпорации развития» не оправдали

Областной суд не сократил срок лишения свободы бывшему ответственному чиновнику.

Как сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Орловской области, приговор уже вступил в законную силу. Бывшее должностное лицо признали виновным в мошенничестве и приговорили к трём годам колонии общего режима. Изначально дело рассматривал Заводской районный суд Орла.

Ранее сообщалось, что Алексей Илясов, который являлся гендиректором «Корпорации развития Орловской области» с августа 2018-го по декабрь 2019-го, нанёс «подопечному» юрлицу ущерб на три миллиона рублей. Это считается «особо крупным размером».

В период своей работы (с октября 2018-го по октябрь 2019-го) он оформил дополнительное соглашение к трудовому договору, незаконно увеличив собственный оклад с 70 до 300 тысяч рублей, а также возместив сам себе расходы на оплату жилья. Факты противоправной деятельности устанавливались и расследовались сотрудниками УФСБ России по Орловской области.

ИА «Орелград»