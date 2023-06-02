На юбилейной орловской медали появится красная звезда

Областные власти уточнили детали описания новой награды.

Глава Орловской области Андрей Клычков внес изменения в указ губернатора от 10 мая 2023 года № 285 «О юбилейной медали «80 лет освобождения Орловской области от немецко-фашистских захватчиков». В частности, в новой редакции изложено описание этой награды. По сравнению с предыдущей редакцией документа, изображение башни танка в описании украсила пятиконечная звезда красного цвета. Сами изображения будут иметь глянцевую поверхность Дело в том, что на лицевой стороне медальона должны быть рельефно изображены фрагменты мемориального комплекса – памятника танкистам, принимавшим участие в освобождении города Орла от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году, салют, а также цифры «1943-2023». О пятиконечной звезде красного цвета на башне танка в описании не упоминалось, хотя на эскизе она была.

Также в новой версии описания появились точные размеры награды. Так, она представляет собой медальон, подвешенный на колодке. Он имеет форму правильного круга серебристого цвета с матовой поверхностью и узкой каймой по краю с обеих сторон. Общий диаметр медальона – 33 мм. Ширина каймы – 2 мм. Медальон при помощи ушка и кольца соединяется с металлической колодкой серебристого цвета, представляющей собой, как сказано теперь в описании, прямоугольную пластинку высотой 27 мм и шириной 24 мм с фигурными рамками в верхней и нижней частях.

Нижняя часть имеет вид двух стилизованных расходящихся рельефных пальмовых листьев, соединенных в центре лентой. Вдоль основания колодки идут прорези, сквозь которые продета лента, обтягивающая с лицевой стороны внутреннюю часть колодки (пластинку). Лента состоит из красной, белой и синей продольных полос шириной 12 мм, 5 мм и 7 мм соответственно. Колодка с оборотной стороны имеет булавку для крепления на одежду. Материал юбилейной медали – сплав металлов; исполнение – объемно-рельефная штамповка с нанесением эмали красного цвета.

Напомним, юбилейная медаль учреждена в честь 80-летия освобождения Орловской области от немецко-фашистских захватчиков в знак глубокого уважения к подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и в целях поощрения граждан и коллективов организаций за высокие достижения в военно-патриотическом воспитании населения.

Ею награждаются: участники Великой Отечественной войны, освобождавшие Орловскую область от немецко-фашистских захватчиков; участники ВОВ, проживающие на территории Орловской области; граждане РФ, иностранные граждане и коллективы организаций, внесшие большой вклад в патриотическое воспитание населения, оборонно-массовую и поисковую работы, увековечение памяти о Победе советского народа в Великой Отечественной войне и сражениях советских воинов на Орловской земле. Юбилейная медаль вручается губернатором в торжественной обстановке. Повторное награждение юбилейной медалью не производится, дубликат не выдается. Юбилейная медаль «80 лет освобождения Орловской области от немецко-фашистских захватчиков» носится на левой стороне груди ниже государственных и ведомственных наград.

ИА «Орелград»