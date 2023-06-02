Орловчанин задушил собутыльника ногой

Мужчине дали 9 лет лишения свободы.

Отбывать наказание придётся в колонии строгого режима. Осуждённый, житель города Орла, пытался обжаловать приговор в Орловском областном суде. Однако инстанция оставила решение без изменения.

Преступление произошло в Свердловском районе, в деревне Никуличи, в октябре минувшего года. Двое мужчин распивали спиртное и вступили в конфликт. Один из спорщиков нанёс другому несколько ударов руками и ногами по жизненно важным органам.

Затем он наступил собутыльнику ногой на шею и дождался, пока его «оппонент» перестанет подавать признаки жизни. Экспертиза установила, что он скончался именно из-за механической асфиксии.

ИА «Орелград»