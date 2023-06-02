Орловский «Сатурн» оштрафовали на миллион

Причиной стало коррупционное правонарушение.

Как сообщает прокуратура Орловской области, его допустил директор частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Центр подготовки «Сатурн»». В 2019-м году он согласился помочь некоему гражданину в оформлении документов, подтверждающих изучение правил безопасного обращения с оружием. Фактически его «клиент» не изучал эту программу.

Разумеется, помощь была не только незаконной, но и не бесплатной. Кроме того, действия совершались для поддержания имиджа организации, которая, якобы, может оказывать важные услуги в сжатые сроки.

Директор «Сатурна» обратился к своему знакомому, начальнику городского отдела лицензионно-разрешительной работы областного Управления Росгвардии. Он просил его оформить для «клиента» лицензию на приобретение оружия, фактически, фиктивную, в обход установленных процедур и без личного участия гражданина.

В итоге прокуратура возбудила в отношении «Сатурна» дело об административном правонарушении (по статье «незаконное вознаграждение от имени юридического лица»). Мировой суд оштрафовал юридическое лицо на один миллион рублей. Постановление вступило в законную силу.

Интересно, что это уже не первый такой случай с участием данного учреждения. Ранее «Сатурн» уже штрафовали за подобные нарушения (на общую сумму два миллиона рублей).

Как уточняет надзорное ведомство, действиям директора юридического лица и сотрудника регионального Управления Росгвардии дана отдельная уголовно-правовая оценка.

ИА «Орелград»