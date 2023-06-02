В Орле найти контрактников помогут волонтеры

Губернатор создал специальную группу и утвердил новые меры соцподдержки.

Губернатор Андрей Клычков распорядился создать региональную оперативную группу по привлечению волонтеров для персонального сопровождения кандидатов в ходе проведения отбора и приема на военную службу по контракту на территории Орловской области. Он же утвердил ее персональный состав. Так, группу возглавил Вадим Соколов, первый заместитель губернатора и руководитель его администрации. Заместителем председателя региональной оперативной группы стала Екатерина Данилевская, начальник департамента внутренней политики и развития местного самоуправления.

В состав также вошли представители филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», автономной некоммерческой организации «Ресурсный центр поддержки добровольчества и гражданских инициатив Орловской области», регионального отделения Всероссийской общественной молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей», военного комиссариата Орловской области региональной общественной организации по поиску пропавших, защите и спасению людей в условиях чрезвычайных ситуаций «Поисково-спасательный отряд «Сармат», регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» и др.

Региональной оперативной группе поручено обеспечить координацию работы по привлечению волонтеров для персонального сопровождения кандидатов в ходе проведения отбора и приема на военную службу по контракту на территории Орловской области. Попутно губернатор Клычков утвердил «Порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, оказавшим содействие в заключении гражданином Российской Федерации контракта о прохождении военной службы, в 2023 году».

Согласно этому документу, право на получение денежной выплаты имеют муниципальные служащие, работники муниципальных учреждений, добровольцы и волонтеры, члены общественных организаций, оказавшие содействие в заключении гражданином РФ контракта о прохождении военной службы с Министерством обороны РФ. Денежная выплата предоставляется в размере 5000 рублей за каждый заключенный контракт. Для получения выплаты гражданин, оказавший содействие в заключении контракта, должен совместно с контрактником обратиться в отдел «Областного центра социальной защиты населения»

по месту жительства на территории Орловской области. Решение о предоставлении денежной выплаты принимается в случае поступления из пункта отбора (военного комиссариата Орловской области) информации о заключении контракта гражданином, который планировал заключить контракт, указанным в заявлении заявителя.

ИА «Орелград»