В Орле снесли бывшее здание военкомата

На его месте построят 16-этажный дом.

Здание находилось на улице Андрианова, 3. До 2019 года в нём размещался Военный комиссариат Орловского района.

Затем данный участок земли (вместе с расположенными на нём строениями) приобрело ООО «Жилстрой-Инвест». Две недели назад в Орле состоялись публичные слушания по проекту межевания этой территории. Для строительства новой многоэтажки участок пришлось расширить.

Как сообщил «Орёлтаймс» гендиректор ООО «Жилстрой-Инвест» Анатолий Петров, предварительные сроки начала строительства — ноябрь или декабрь текущего года. Новая многоэтажка будет выполнена в каркасно-кирпичном исполнении. В данный момент компания находится на стадии согласования проектной документации.

Ранее в Орле «СЗ «Жилстрой-Инвест» возводило дома в переулке Рижский, на улицах Родзевича-Белевича и Широко-Холодной. Сейчас застройщик продолжает работу на объекте у автовокзала.

ИА «Орелград»