В Орловской области проверили частную охрану

Деятельность частных охранных организаций оценили силовики.

Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области, сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы провели 37 плановых и 14 внеплановых проверок частных охранных организаций региона. В результате было выявлено более 30 нарушений – росгвардейцы составили 33 протокола об административных правонарушениях в отношении как юридических лиц, так и сотрудников ЧОО.

«В суды различной инстанции силовики направили 11 административных материалов, — добавили в силовом ведомстве. — По судебным решениям вынесены предупреждения о необходимости устранения выявленных в ходе проверок недостатков. В настоящее время работа по контролю за деятельностью частных охранных организаций продолжается в плановом порядке».

Кроме того, сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы провели в этом году уже около 2000 проверок владельцев оружия и боеприпасов и выявили 208 нарушений административного законодательства. Общая сумма штрафов, наложенных на нарушителей, превысила 50 тысяч рублей, из них свыше 40 тысяч рублей уже выплачено. Сотрудники Росгвардии напоминают владельцам оружия о необходимости своевременной оплаты штрафов.

«За неуплату административного штрафа по истечении 70 суток с момента вынесения постановления наступает административная ответственность по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ, санкция которой предусматривает арест до 15 суток либо административный штраф в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов, — уточняют силовики. — В случае невыплаты штрафа соответствующие материалы направляются судебным приставам для взыскания в принудительном порядке. Граждане, повторно привлекаемые в течение года к административной ответственности, лишаются права получения лицензии на приобретение, экспонирование или коллекционирование оружия».

ИА «Орелград»