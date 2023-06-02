Жительницу Орловщины признали «Легендой библиотечного дела»

2.6.2023 | 17:47 Культура, Новости

Награды удостоилась Ольга Дидковская.

Фото: Ольга Дидковская (vk.com/id544191803)

Директора Мценской районной библиотеки имени Тургенева чествовали в Москве на празднике с одноимённым названием.

Церемонию награждения провели представители Российской государственной библиотеки. Как пишет газета «Мценский край», Дидковской вручили хрустальную медаль «Легенды библиотечного дела — 2023» и грамоту Министерства культуры Российской Федерации. Жительницу Орловской области вознаградили за добросовестный труд и высокий профессионализм, а также значительный вклад в сохранение и развитие отрасли.

«Эта медаль и грамота не только мои, но и всего коллектива «Тургеневки. Для меня было большой неожиданностью и честью поучаствовать в таком замечательном мероприятии и пообщаться с коллегами из самых разных уголков России: от Калининграда до Якутии», — рассказала Ольга Дидковская.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования