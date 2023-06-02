Жительницу Орловщины признали «Легендой библиотечного дела»

Награды удостоилась Ольга Дидковская.

Директора Мценской районной библиотеки имени Тургенева чествовали в Москве на празднике с одноимённым названием.

Церемонию награждения провели представители Российской государственной библиотеки. Как пишет газета «Мценский край», Дидковской вручили хрустальную медаль «Легенды библиотечного дела — 2023» и грамоту Министерства культуры Российской Федерации. Жительницу Орловской области вознаградили за добросовестный труд и высокий профессионализм, а также значительный вклад в сохранение и развитие отрасли.

«Эта медаль и грамота не только мои, но и всего коллектива «Тургеневки. Для меня было большой неожиданностью и честью поучаствовать в таком замечательном мероприятии и пообщаться с коллегами из самых разных уголков России: от Калининграда до Якутии», — рассказала Ольга Дидковская.

ИА «Орелград»