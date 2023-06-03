Программу безопасности Орловской области раскритиковали

Областные власти оценили эффективность реализации местных госпрограмм.

Правительство Орловской области обнародовало сводный годовой отчет о реализации государственных программ. Всего в прошлом году насчитывалось 27 таких программ, исполнение которых курировали профильные департаменты областной администрации. Авторы доклада отмечают, что на реализацию запланированных мероприятий негативно повлиял введенный иностранными недружественными государствами масштабный пакет санкционных ограничений в отношении России, сказавшийся и на экономике региона.

В результате по итогам 2022 года рейтинг 27 государственных программ Орловской области по уровню эффективности реализации сложился следующим образом: эффективность реализации двадцати одной государственной программы признана «высокой», три государственных программы были реализованы со «средним» уровнем эффективности, госпрограмм с «удовлетворительным» уровнем нет, но вот с «неудовлетворительным» уровнем были реализованы три программы.

Анализ причин показал, что не только санкции виноваты в низкой эффективности. В числе основных причин этого в докладе также названы некачественное планирование показателей (индикаторов программ), их несоответствие мероприятиям и финансовому обеспечению, низкий уровень работы по привлечению иных источников финансирования для реализации государственных программ региона. В качестве примера приводится госпрограмма «Развитие системы комплексной безопасности Орловской области».

В докладе отмечено, что она «в 2020-2022 годах реализуется с неудовлетворительным результатом, однако ответственным исполнителем не предпринимаются необходимые меры для повышения эффективности данной государственной программы». Помимо нее с неудовлетворительным результатом прошлый год завершили программы «Обращение с отходами, в том числе с твердыми бытовыми отходами, на территории Орловской области» и «Стимулирование социального жилищного строительства в Орловской области».

«При высоком уровне освоения предусмотренного объема финансирования показатели реализации мероприятий и достижения целевых индикаторов выполнены не в полном объеме, — говорится в докладе про них. — Ответственные исполнители данных государственных программ недостаточно качественно осуществляли планирование прогнозных значений целевых показателей и плана реализации основных мероприятий с учетом предусмотренных средств на реализацию государственной программы, а также с учетом сложившейся динамики в предыдущие периоды. В информации по дальнейшей реализации госпрограмм отсутствуют конкретные предложения, разработанные для повышения эффективности реализации программных документов».

ИА «Орелград»