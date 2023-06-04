265 тысяч орловцев не вошли в состав рабочей силы

Статистики оценили уровень занятости населения Орловской области.

Орелстат представил оперативные данные о численности рабочей силы в Орловской области. Сведения были получены по итогам традиционного обследования, проведенного в регионе. В составе рабочей силы учитываются трудоспособные граждане старше 15 лет. Всего таковых в Орловской области насчитывается 334,8 тысячи человек. При этом 265,8 тысячи человек, проживающих в регионе, в состав рабочей силы не вошли в силу возраста и иных обстоятельств, влияющих на их трудоспособность. Таким образом, уровень так называемого участия населения региона в составе рабочей силы по итогам февраля-апреля 2023 года составил 55,8 процента.

Кстати, это выше показателя предыдущего года. Как напоминает Орелстат, по итогам обследования, проведенного в феврале-апреле 2022 года, уровень участия орловцев в составе рабочей силы составлял 55,5 процента. А в настоящий момент количество орловцев, занятых в экономике региона, составляет 323,8 тысячи человек. Таким образом, оставшиеся 11 тысяч орловцев, входящие в состав рабочей силы, но не имеющие официального занятия, признаны безработными.

Однако стоит пояснить, что безработным они являются только с точки зрения методологии, принятой Международной Организацией Труда. Официальный уровень безработицы считается по другой методике: он учитывает только тех граждан, кто состоит на учете в государственной службе занятости. Таким образом, регистрируемый уровень безработицы в регионе составляет 0,6 процента от численности экономически активного населения, а общий уровень безработицы составляет 3,3 процента от численности рабочей силы.

ИА «Орелград»