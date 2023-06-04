Орловцы оказались далеко в рейтинге благосостояния

Обнародован национальный рейтинг по уровню благосостояния семей.

По заказу РИА Новости агентство РИА Рейтинг на основе данных официальной статистики подготовило очередной рейтинг регионов по благосостоянию семей по итогам 2022 года. Как сообщают авторы исследования, регионы характеризуются высокой степенью неоднородности по уровню социально-экономического развития. Разрыв между целым рядом показателей, характеризующих различные сферы регионального развития, порой достигает кратных величин. Это в частности относится и к такой чувствительной области как материальное благосостояние семей. Различия в субъектах РФ весьма существенны.

Рейтинг рассчитывался по потенциально возможному остатку денежных средств семьи с двумя работающими со средней для региона зарплатой после минимальных расходов на основании данных Росстата. Предполагалось, что в семье двое взрослых и один или двое детей. Орловская область заняла в списке достаточно далекое 66-е место из 85-ти возможных. Новые регионы России в рейтинге пока не учитываются. Так, в среднестатистической орловской семье с двумя работающими родителями, получающими среднюю по региону зарплату, и двумя детьми по итогам 2022 года после минимальных жизненно необходимых трат потенциально возможный остаток составляет 17 732 рубля.

Для сравнения, лидером по данному показателю по итогам 2022 года стал Ямало-Ненецкий автономный округ: здесь у семьи с двумя детьми после минимально необходимых трат остается в среднем 118,3 тысячи рублей. На второй строчке закрепилась Москва (89,6 тысячи рублей), на третьем — Сахалинская область (78,6 тысячи рублей). Что касается таких же семей, но с одним ребенком, то в этом случае в Орловской области среднестатистическая семья после минимальных расходов 32 743 рубля в своем бюджете. В рейтинге же по данному показателю лидеры те же самые: Ямало-Ненецкий автономный округ (135 249 рублей), Москва (102 939 рублей) и Сахалинская область (95 909 рублей).

ИА «Орелград»