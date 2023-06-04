Орловский журналист написал о секретных биолабораториях

Научно-фантастический рассказ на основе реальных событий можно прочесть на «Литрес».

«Заслон» Дениса Передельского опубликован в свободном доступе. Герои повествования – наемник из Колумбии и ученый, способный спасти человечество, или злодей, в чьих силах его уничтожить. Они владеют некой тайной … Политические интриги, экономические стратегии, гонка технологий – все рушится и созидается людьми.

Рассказ бесплатно можно прочитать онлайн на компьютере, телефоне или скачать в виде файла.

Отметим, что еще в 2015 году в одном из своих произведений Денис Передельский предупреждал о разработке коронавируса.

ИА «Орелград»