Орловский журналист написал о секретных биолабораториях

4.6.2023 | 13:54 Культура, Новости

Научно-фантастический рассказ на основе реальных событий можно прочесть на «Литрес».

«Заслон» Дениса Передельского опубликован в свободном доступе.  Герои повествования – наемник из Колумбии и ученый, способный спасти человечество, или злодей, в чьих силах его уничтожить. Они владеют некой тайной … Политические интриги, экономические стратегии, гонка технологий – все рушится и созидается людьми.

Рассказ бесплатно можно прочитать онлайн на компьютере, телефоне или скачать в виде файла.

Отметим, что еще в 2015 году в одном из своих произведений Денис Передельский предупреждал о разработке коронавируса.

ИА «Орелград»

 

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