Проверки орловского образования обернулись штрафами

Представлен доклад о результатах проверок за 2022 год.



В Орле обнародован доклад, содержащий результаты правоприменительной практики департамента образования Орловской области за 2022 год. Сотрудники этого ведомства наделены функциями госконтроля с 1 июля 2021 года. Основная цель — предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований законодательства об образовании посредством проведения не только проверок, но и инструментов профилактики, в том числе консультаций, профилактических визитов и т.д.

Как следует из доклада, на начало 2022 года на территории Орловской области функционировал 931 объект, деятельность которого подлежала государственному контролю в сфере образования, в том числе 778 юридических лиц и 163 филиала. По состоянию на 31 декабря 2022 года общее количество таких объектов сократилось до 930. Кстати, управление в сфере образования на территории региона осуществляют 27 органов местного самоуправления.

В план на 2022 год были включены 26 плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также шесть плановых проверок в отношении органов местного самоуправления. Однако все контрольные надзорные мероприятия, дата начала которых наступала после 10 марта 2022 года, были отменены на основании постановления правительства РФ. В результате всего за 2022 год были составлены 22 протокола об административных правонарушениях.

Наибольшее их количество — 15 протоколов, или 68,2 процента от общего числа – было составлено об административных правонарушениях, выявленных в ходе проведения государственной итоговой аттестации. То есть, нарушения были вскрыты в ходе сдачи в прошлом году выпускниками итоговых экзаменов. Еще шесть протоколов были составлены по итогам проверок в рамках федерального государственного надзора в сфере образования, которые успели провести. Один протокол был составлен по материалам, поступившим из прокуратуры Орловской области.

Все протоколы были направлены для рассмотрения мировым судьям. Производство об административных правонарушениях за отчетный период было возбуждено в отношении десяти должностных лиц, девяти физических лиц и трех юридических лиц. Общая сумма наложенных на нарушителей административных штрафов в 2022 году составила 82 тысячи рублей.

ИА «Орелград»