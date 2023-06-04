Суд решил судьбу дома без документов под Орлом

Право на наследство троим братьям пришлось доказывать в суде.

Малоархангельский районный суд Орловской области рассмотрел непростое дело о наследстве. Как сообщает пресс-служба этого суда, в результате были удовлетворены исковые требования каждого из трех братьев, которые являются наследниками первой очереди по закону о разделе наследственного имущества после смерти их родителей. Речь шла о судьбе земельного участка и домовладения, расположенного на нем. Получить наследство после смерти родителей братьям оказалось нелегко, хотя они и действовали по установленной законом процедуре.

Так, в суде сообщили, что после смерти родителей сыновья в установленный законом срок обратились к нотариусу за оформлением наследства. Однако нотариус ничем им помочь не смог. Оказалось, что правоустанавливающих документов на домовладение 1970 года постройки почему-то не сохранилось. И этот факт стал препятствием для нотариального оформления свидетельства о праве на наследство по закону. Пришлось идти более сложным путем, но для родственников все завершилось благополучно.

«Основанием для обращения в суд послужило то обстоятельство, что оформить право на наследственное имущество у нотариуса не представилось возможным, — уточнили в пресс-службе Малоархангельского районного суда. — Выслушав стороны, свидетелей, исследовав материалы дела, суд пришел к выводу о признании права собственности на наследственное имущество после смерти родителей, по 1/3 за каждым из братьев. Решение районного суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке».

ИА «Орелград»