В Болхове чиновников обязали заменить стихийный проезд на дорогу

Права местных жителей защитили прокуратура и суд.

Решением Болховского районного суда удовлетворены административные исковые требования местного прокурора, подавшего иск в целях восстановления прав неопределенного круга лиц. Это был иск о признании незаконным бездействия администрации города Болхова и администрации Болховского района, а также об обязании их построить дорогу к улицам Ефремовской и Молодежной в соответствии с нормативными требованиями. Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Как сообщает прокуратура Болховского района, подаче иска предшествовала проверка в сфере безопасности дорожного движения. Было установлено, что на территории муниципального образования «Город Болхов» официально числятся улицы Ефремовская и Молодежная. Однако автомобильной дороги к указанным улицам не имеется, а имеющийся проезд организован гражданами стихийно. Людям просто некуда деться, но с точки зрения закона такой проезд не может считаться безопасным для участников дорожного движения.

«Фактически доступ транспортных средств к улицам Ефремовская и Молодежная ограничен: со стороны улицы Маяковского – земельным участком сельскохозяйственного назначения без надлежащим образом оборудованной автомобильной дороги; со стороны улицы Добровольцев Урала – пешеходным подвесным мостом через реку Нугрь, проезд транспортных средств по которому невозможен, — говорится в сообщении прокуратуры района. — Проезд по грунтовой дороге, расположенной на земельном участке в весенне-осенний период невозможен в связи с тем, что земля по данному направлению движения размывается, образуются колеи, что, в свою очередь, затрудняет доступ к жителям улиц скорой медицинской помощи, пожарной службы и т.д.»

ИА «Орелград»