В Орле написали книгу про именные избирательные участки

Тематический сборник выпустил и презентовал облизбирком.

Избирательная комиссия Орловской области презентовала книгу «Именные избирательные участки» на Электоральном межрегиональном форуме. Провела презентацию заместитель председателя облизбиркома Светлана Гонтарь. Книга представляет собой тематический сборник, который был издан в год 30-летия избирательной системы Российской Федерации. Как пояснили в облизбиркоме, впервые об именных избирательных участках заговорили в 2011 году.

«Основной целью такого нововведения было привлечение внимания избирателей к истории области, повышение электоральной активности граждан, формирование ответственного отношения жителей региона к реализации своих конституционных прав, — пояснили в ведомстве. — В зданиях, где располагаются именные избирательные участки, находятся музеи, есть памятные доски, организуются выставки в дни голосования».

В настоящий момент в Орловской области действует уже 21 такой избирательный участок. Все они носят имена людей, которые имеют выдающиеся заслуги в государственной, общественной, политической, военной деятельности, в сфере культуры и искусства. Например, школа в селе Яковлево Свердловского района носит имя Елены Благининой. Избирательный участок № 642, который расположен в этой школе, тоже носит имя Елены Александровны, известной поэтессы, которая родилась в селе Яковлево Орловской губернии. В 1938 году была принята в Союз писателей. Ее отличало невероятное трудолюбие, и за свою долгую жизнь она успела выпустить около 40 книг, которые неизменно пользовались популярностью у взрослых и детей.

А избирательному участку № 371 присвоено имя Виктора Куликова, Героя Советского Союза, маршала, почетного гражданина города Орла. Он родился в селе Верхняя Любовша Ливенского уезда Орловской губернии. Участник Великой Отечественной войны, закончил войну в звании подполковника. С 1969 по 1971 год он являлся главнокомандующим Группой советских войск в Германии, затем осуществлял руководство Объединенными вооруженными силами государств – участников Варшавского Договора.

«Надеемся, что наш сборник откроет для вас новые факты, заинтересует вас и поспособствует изучению истории нашей области, судеб тех людей, которые внесли значительный вклад в развитие региона, прославили ее, оставили свой след!» — резюмируют в облизбиркоме.

ИА «Орелград»