В Орле стартовал фотоконкурс для избирателей

Конкурс фотографий и видеороликов продлится до осени.

Избирательная комиссия Орловской области утвердили положение о конкурсе фотографий и видеороликов «Мой взгляд на выборы». Конкурс проводится по сентябрь текущего года включительно в целях формирования активной гражданской позиции молодых и будущих избирателей, правового просвещения и повышения интереса к избирательному праву и процессу. Кроме того, организаторы стремятся к повышению электоральной активности орловцев в ходе различных избирательных кампаний и их осознанного участия в выборах.

Спектр задач тоже широк. В него входят, например, сохранение и возрождение традиции участия в выборах всей семьей, поиск оригинальных форм и методов, способствующих эффективно воздействовать на активность избирателей. В состав конкурсной комиссии, который уже утвержден, входят члены избирательных комиссий, государственные гражданские служащие. Конкурс проводится по двум номинациям, в каждой из которых определяются три победителя: «Выборы в деталях» и «Мои выборы – мой выбор».

Критерии оценки работ: соответствие работы заявленной теме и требованиям, информативность, качество и эстетичность работы, общественная значимость содержания, формирование объективного образа избирательной системы и креативность (новизна идеи, оригинальность). Работы предоставляются в электронном виде. Один участник может представить не более трех конкурсных работ (серий фотографий). В номинации «Выборы в деталях» допускаются фотографии, сделанные в период избирательной кампании, в дни голосования. Приветствуются фотографии с не одним поколением семьи, многодетными семьями.

В номинации «Мои выборы – мой выбор» допускаются к участию мотивационные, побуждающие к участию в выборах или с авторским взглядом на деятельность организаторов выборов или иных участников избирательного процесса видеоролики. Не допускаются работы, выполненные с нарушением избирательного законодательства, в том числе с нарушением избирательных прав граждан, тайны голосования, запрета на ведение предвыборной агитации в день голосования.

Также не принимаются работы рекламного характера, оскорбляющие достоинства и чувства других людей, не соответствующие тематике. Принять участие в конкурсе вправе граждане Российской Федерации в возрасте от 14 лет до 35 лет, проживающие на территории Орловской области. Ответственность за соблюдение авторских прав на работу несет сам участник. Присылая работу на конкурс, автор дает право организаторам на использование представленного материала по своему усмотрению. Конкурс проводится в один этап, участники должны представить свои работы не позднее 13 сентября 2023 года. Конкурсная комиссия не позднее 22 сентября открытым голосованием определит победителей, которые получат дипломы Избирательной комиссии Орловской области и памятные сувениры.

ИА «Орелград»