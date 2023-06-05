Долги орловского бизнеса перевалили за 80 миллиардов рублей

Почти четыре процента от общей суммы задолженности являются просроченными.

Специалисты Орелстата оценили финансовые результаты деятельности организаций Орловской области в январе-марте 2023 года. Отчет не содержит данных о работе субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных и муниципальных учреждений, некредитных финансовых организаций. По ним статистика ведется отдельно. Аналитики подсчитали, что на конец марта 2023 года кредиторская задолженность по кругу наблюдаемых предприятий и организаций в регионе составила 80,617 миллиарда рублей.

По сравнению с аналогичной датой предыдущего года она увеличилась на 4,5 процента. Также подсчитано, просроченные обязательства составляют 3,005 миллиарда рублей, или 3,7 процента от общей суммы кредиторской задолженности. Что касается дебиторской задолженности, то она на конец марта сложилась в сумме 85,809 миллиарда рублей, или на 5,3 процента больше, чем годом ранее. Из нее просроченные долги составляют 1,863 миллиарда рублей, или 2,2 процента от общего объема дебиторской задолженности.

Если смотреть в разрезе отраслей, то хуже всего обстоят дела в сфере «Обеспечение электрической энергией, газом и паром: кондиционирование воздуха». По данным Орелстата, просроченную кредиторскую задолженность имеют 40 процентов предприятий указанной сферы. Также проблемы со своевременным погашением долгов имеют 16,7 процента предприятий общественного питания, гостиниц и строительных организаций, 16 процентов предприятий сферы водоснабжения, 11,1 процента логистических организаций.

Виды экономической деятельности, по которым отсутствует просроченная кредиторская задолженность: «Добыча полезных ископаемых», «Деятельность в области информации и связи», «Деятельность профессиональная, научная и техническая», «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги», «Образование», «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» и «Предоставление прочих видов услуг».

ИА «Орелград»