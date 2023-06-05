ЛДПР предложила присвоить защитникам Белгородщины статус ветеранов

С такой инициативой выступил лидер партии Леонид Слуцкий.

ЛДПР начала проработку соответствующего правового механизма. Леонид Слуцкий обратился к Министерству обороны РФ и отметил необходимость оперативных совместных действий по этому вопросу.

«Солдаты срочной службы, оборонявшие Белгородскую область, показали себя героями, заслуживающими самых высоких наград. Но будут ли они признаны участниками боевых действий?

Чтобы срочники, бившие врага в Белгородской области, были признаны участниками боевых действий и получили все причитающиеся по закону выплаты. Считаю, что это наш нравственный долг», – заявил Слуцкий.

Координатор Орловского регионального отделения ЛДПР Владислав Числов считает данное предложение своевременным и необходимым.

«На мой взгляд, предложение Леонида Эдуардовича очень целесообразно и должно быть рассмотрено в кратчайшие сроки. Ребята, отразившие атаку ВСУ – настоящие герои, показавшие ярчайший пример мужества и готовности защищать свою Родину», — прокомментировал инициативу лидера партии Владислав Числов.

ИА «Орелград»