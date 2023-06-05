На Орловщине могут разместить эвакуированных из Шебекино

5.6.2023 | 13:40 Новости, СВО

Губернатор поручил проработать вопрос.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Андрей Клычков озвучил поручение на сегодняшнем оперативном заседании правительства Орловской области.

По словам Клычкова, жители Шебекинского района, прежде всего, эвакуируются в свой областной центр, Белгород. Однако Орловской области тоже надо быть готовой к оказанию такой помощи. Губернатор отметил, что, в первую очередь, речь идёт о юридических вопросах.

«Необходимо сейчас проанализировать существующие нормы, которые обеспечивают права переселенцев – граждан РФ. Нам нужно быть готовыми к поддержке наших граждан», — подчеркнул Клычков.

Областным чиновникам предстоит проанализировать ситуацию с пунктами временного размещения. Также губернатор рекомендовал правоохранительному блоку сформировать специальную рабочую группу по вопросам помощи переселенцам, которые являются гражданами России.

ИА «Орелград»

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