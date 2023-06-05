Орловца наградили Георгиевским крестом

Участника СВО поздравил губернатор.

Андрей Клычков сообщил новость в своих социальных сетях. Известно, что отмеченный наградой орловец является уроженцем Мценска.

«Хочу от всей души поздравить нашего уважаемого земляка с заслуженной наградой! Мы гордимся героем! От имени всех жителей Орловщины желаю ему и всем бойцам крепкого здоровья, удачи, скорейшего возвращения домой с Победой! Берегите себя, а мы продолжим оказывать вам всю необходимую помощь!», — заявил орловоский губернатор.

Георгиевский крест был учреждён в 1807-м году и являлся высшей военной наградой Российской империи, предназначенной для нижних чинов. Официально вручался до 1917-го года включительно, затем, в 1992-м году, был восстановлен уже в Российской Федерации.

ИА «Орелград»