Орловчанин забил продавщицу и поджёг магазин

Уголовное дело передано в суд.

Как сообщает Управление Следственного комитета по Орловской области, шокирующие события произошли в декабре минувшего года в Орловском муниципальном округе в посёлке Некрасовка. Согласно текущей версии следствия, 39-летний ранее судимый мужчина, находясь рядом с магазином, вступил в конфликт с женщиной-продавцом. Он жестоко избил её руками и ногами. Позже потерпевшая скончалась в медицинском учреждении от полученных травм.

Однако этого орловцу показалось мало. Он поджёг здание магазина и только после этого скрылся с места происшествия. В момент совершения преступлений мужчина был нетрезв.

В итоге ему вменили два статьи УК – 111 («причинение тяжкого вреда здоровью») и 167 («умышленное уничтожение чужого имущества»). Обвиняемый полностью признал вину. В ближайшее время его судьбу решат в районном суде.

ИА «Орелград»