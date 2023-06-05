Орловчанин забил продавщицу и поджёг магазин

5.6.2023 | 18:11 Закон и порядок, Новости, Происшествия

Уголовное дело передано в суд.

Фото: СУ СК РФ по Орловской области

Как сообщает Управление Следственного комитета по Орловской области, шокирующие события произошли в декабре минувшего года в Орловском муниципальном округе в посёлке Некрасовка. Согласно текущей версии следствия, 39-летний ранее судимый мужчина, находясь рядом с магазином, вступил в конфликт с женщиной-продавцом. Он жестоко избил её руками и ногами. Позже потерпевшая скончалась в медицинском учреждении от полученных травм.

Однако этого орловцу показалось мало. Он поджёг здание магазина и только после этого скрылся с места происшествия. В момент совершения преступлений мужчина был нетрезв.

В итоге ему вменили два статьи УК – 111 («причинение тяжкого вреда здоровью») и 167 («умышленное уничтожение чужого имущества»). Обвиняемый полностью признал вину. В ближайшее время его судьбу решат в районном суде.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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