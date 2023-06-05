Орловщина получила по 41 копейке на каждый собственный рубль

Власти оценили масштабы привлечения федерального софинансирования.

В 2022 году в ходе реализации мероприятий государственных программ Орловской области было привлечено в среднем по 41 копейке средств федерального бюджета на каждый рубль, выделенный из средств областного бюджета. Об этом говорится в сводном отчете правительства региона, которое оценило эффективность реализации государственных программ. Речь идет о механизме софинансирования – федеральный центр готов поддерживать регионы субсидиями, если те вложат часть своих средств в определенные проекты.

Наиболее максимальный объем софинансирования в прошлом году был достигнут по реализации государственной программы «Развитие лесного хозяйства Орловской области». На каждый вложенный на нее рубль из областного бюджета Орловская область получила по 42,54 рубля из федеральной казны. Далее по эффективности привлечения средств следуют: программа «Содействие занятости населения Орловской области» — 16,1 рубля; «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области» — 10,66 рубля; «Оказание содействия добровольному переселению в Орловскую область соотечественников, проживающих за рубежом» — 10,13 рубля.

По программе «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Орловской области» на каждый областной рубль было привлечено по 7,42 федеральных рубля; по программе «Комплексное развитие сельских территорий Орловской области» — по 6,54 рубля; по программе «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в Орловской области» — по 2,8 рубля; по программе «Формирование современной городской среды на территории Орловской области» – по 2,04 рубля. Добавим, что в 2022 году на реализацию государственных программ Орловской области, помимо областного и федерального бюджетов, были привлечены средства бюджетов муниципальных образований в сумме 104,5 миллиона рулей. Средства также поступали из государственных внебюджетных фондов и внебюджетных источников.

ИА «Орелград»