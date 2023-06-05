Под Орлом из ручья достали мёртвое тело

5.6.2023 | 10:29 Новости, Происшествия

Причина ухода из жизни выясняется.

Фото: пресс-служба Управления МЧС по Орловской области

Как сообщает пресс-служба Управления МЧС по Орловской области, сообщение поступило в 17-ю Пожарно-спасательную часть (по Глазуновскому району) накануне в 17:20. Дежурному полиции потребовалась помощь спасателей для того, чтобы извлечь из оврага тело пожилого мужчины, лежащее в ручье.

Прибыв на место, в деревню Степная, пожарные выполнили задачу и передали погибшего полиции. Личность покойного установлена – оказалось, что ему 61 год.

Если выяснится, что покойный ушёл из жизни в результате утопления, то этот случай будет первым в новом купальном сезоне. Ранее сообщалось, что другой житель орловской глубинки утопал в пруду, но остался жив благодаря помощи неравнодушных очевидцев.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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