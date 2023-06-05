Суд напомнил облздраву о гарантиях бесплатной медпомощи

Прокуратура выиграла очередной иск, поданный в интересах пациента-льготника.

Несмотря на уверения чиновников в том, что в Орловской области значительно улучшается ситуация с обеспечением льготников лекарствами, суды региона продолжают «штамповать» решения по искам к облздраву. Очередное на днях вынес Верховский районный суд. Он рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению Новодеревеньковского межрайонного прокурора. Оно было подано в интересах местного жителя к Новодеревеньковской центральной районной больнице и департаменту здравоохранения Орловской области. Прокурор просил суд о возложении на ответчиков обязанности по обеспечению льготника лекарственными препаратами.

В обоснование иска было указано, что местный житель является инвалидом, федеральным льготником и находится на диспансерном наблюдении в Новодеревеньковской ЦРБ. Он имеет право на бесплатное получение лекарственных препаратов и медицинских изделий. Однако, несмотря на наличие медицинских показаний, рецепты на нужные лекарства больницей в течение длительного времени не выписываются, а сами лекарства департаментом здравоохранения в достаточном количестве не закупаются.

В иске прокурор подробно описал, когда и на какие именно лекарства инвалиду не были выписаны рецепты, когда и на какие именно лекарства рецепты были выписаны, но получить медикаменты льготнику не удалось. Кстати, на момент рассмотрения иска один из рецептов по-прежнему находился на отсроченном исполнении. По мнению надзорного ведомства, медики и чиновники допустили нарушение прав инвалида на бесперебойное обеспечение лекарственными препаратами.

В своем решении суд напомнил ответчикам не только о Конституции и множестве федеральных законов, но и о том, что в Орловской области действует «Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Она была утверждена постановлением правительства региона № 881 от 30 декабря 2022 года. В соответствии с данной программой был утвержден порядок лекарственного обеспечения льготников. Согласно ему, участниками обеспечения населения лекарствами являются: уполномоченная фармацевтическая организация; бюджетные учреждения здравоохранения, расположенные на территории Орловской области; фармацевтические и аптечные организации, бюджетное учреждение «Медицинский информационно-аналитический центр».

«При этом именно департамент здравоохранения Орловской области осуществляет закупку лекарственных препаратов по заявкам медицинских организаций в соответствии с Федеральным законом и осуществляет оплату поставленных в соответствии с государственными контрактами лекарственных препаратов, — отмечено в решении суда. — Судом установлено, что гражданин не был своевременно и должным образом обеспечен необходимыми ему по медицинским показаниям лекарственными препаратами, отсутствие которых может повлиять на прогрессирование заболевания, а также создать угрозу его жизни. Необеспечение лекарственными препаратами нарушает его право на жизнь и охрану здоровья».

В связи с этим суд пришел к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения исковых требований Новодеревеньковского межрайонного прокурора в полном объеме. Больницу обязали производить своевременную выписку рецептов на лекарственные препараты в соответствии с назначенной схемой лечения, а департамент здравоохранения обязали бесплатно обеспечить льготника лекарствами по этим рецептам.

ИА «Орелград»