В Орле безработных предостерегут от опасного поведения на воде

В областном центре стартовал профилактический месячник.

В Орле стартовала профилактическая акция «Вода — безопасная территория». Поводится она в соответствии с постановлением мэра Юрий Парахина в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах города Орла, предотвращения несчастных случаев и гибели людей. Акция «Вода – безопасная территория» продлится по 30 июня. Мэр также утвердил план мероприятий, многие из которых поручено выполнить городскому управлению по безопасности.

Планом предусмотрена, например, организация информирования неработающего населения через председателей домовых и уличных комитетов о безопасном поведении на водоемах. Проводиться она должна путем инструктажа и распространения памяток. Также предусмотрена организация обеспечения общественного порядка, пресечение фактов купания в нетрезвом виде и распития спиртных напитков в местах массового отдыха населения у воды.

Кроме того, мэр велел подчиненным довести «до всех участников общеобразовательного процесса правила поведения на открытых водоемах в период купального сезона, с использованием дистанционных методов». Правда, учебный год уже завершен. Предусмотрено и проведение профилактической работы с социально-незащищенными слоями населения, инвалидами по мерам безопасности на водоемах города в период купального сезона.

МКУ «Объединенный муниципальный заказчик» поручена организация мониторинга наличия запрещающих знаков и информационных стендов по безопасности на водных объектах, установленных на берегах водоемов. В случае их порчи и отсутствия учреждение обязано принимать оперативные меры по восстановлению утраченных знаков и стендов. Также в рамках месячника будут проводиться рейды по выявлению несанкционированных мест купания людей. Совместное патрулирование будет проводиться с сотрудниками Государственной инспекцией по маломерным судам и УМВД по городу Орлу.

Напомним, купальный сезон в Орле официально стартовал 1 июня и продлится по 31 августа. Ранее мэр Юрий Парахин запретил купание в не отведенных для этого местах и определил официально разрешенные места для купания и массового отдыха людей — зону отдыха на озере Светлая жизнь и зону отдыха на реке Ока в районе МАУК «Городской парк культуры и отдыха».

ИА «Орелград»