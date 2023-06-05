В Орле назревает «рекламный скандал»

УФАС потребовало от мэрии демонтировать рекламу крупной корпорации.



Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла получило предупреждение от Управления Федеральной антимонопольной службы по Орловской области. Антимонопольщики заподозрили чиновников мэрии в бездействии, которое выразилось в неосуществлении действий по демонтажу рекламных конструкций, установленных в отсутствие договора и разрешения на их установку и эксплуатацию. Речь идет о наружной рекламе, установленной на Кромском шоссе в Орле.

УФАС предупреждает УМИЗ о «необходимости прекращения вышеописанного бездействия путем осуществления действий, направленных на демонтаж данных рекламных конструкций». О выполнении предупреждения чиновникам мэрии необходимо сообщить в антимонопольную службу в течение трех дней со дня окончания срока, установленного для его выполнения (с приложением подтверждающих документов).

Как следует из материалов УФАС, недавно региональным департаментом государственного имущества и земельных отношений был проведен аукцион на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на Кромском шоссе, в районе дома № 4. Победителем по обоим лотам был признан ИП Гулякин. В апреле 2023 года ему были направлены для подписания договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а также копия гарантийного письма АО «Корпорация «ГРИНН», в соответствии с которым она обязуется осуществить снос рекламных конструкций, расположенных там же, в течение 30 рабочих дней после подписания протокола об определении победителя аукциона.

УФАС установило, что действующие договоры на установку и эксплуатацию вышеуказанных рекламных конструкций, а также разрешения на их установку на момент проведения аукциона отсутствовали. А предписание о демонтаже данных рекламных конструкций было выдано корпорации «ГРИНН» департаментом госимущества еще в 2020 году. Одновременно с этим копия предписания была направлена в администрацию города Орла (исх. № 305-зи от 27.08.2020).

Демонтаж рекламных конструкций на территории Орла относится к полномочиям управления муниципального имущества и землепользования. УФАС же установило, что до настоящего времени спорные рекламные конструкции не демонтированы. Таким образом, департамент направил в администрацию города копию предписания о демонтаже, однако УМИЗ не осуществило демонтаж (не предприняло всех предусмотренных Законом «О рекламе» действий, направленных на демонтаж рекламных конструкций), к такому выводу пришли антимонопольщики.

«Рынок наружной рекламы является конкурентным, следовательно, при наличии вышеописанного бездействия администрации города АО «Корпорация «ГРИНН», неправомерно эксплуатирующее рекламные конструкции, получает конкурентное преимущество перед иными хозяйствующими субъектами, осуществляющими распространение наружной рекламы на законных основаниях, — говорится в тексте предупреждения. — Таким образом, невыполнение обязанности по демонтажу рекламных конструкций… содержит признаки нарушения части 1 статьи 15 Закона «О защите конкуренции».

ИА «Орелград»