В Орле «расплату» с детьми-сиротами продлили еще на пять лет

5.6.2023 | 8:09 Важное, Новости, Общество

Правительство региона внесло изменения в профильную программу.

ИА «Орелград»

Глава Орловской области Андрей Клычков в новой редакции утвердил региональную программу «Поэтапная ликвидация накопившейся задолженности по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей…». Речь идет о тех, кто уже достиг возраста 23 лет, но жилье от государства все еще не получил. До сих пор программа была рассчитана до 2025 года, но губернаторским распоряжением она продлена до 2030 года. Согласно преамбуле документа, поправки внесены для эффективного использования бюджетных ассигнований.

Соответственно, изменен и паспорт региональной программы поэтапной ликвидации накопившейся задолженности по обеспечению жильем детей-сирот. Общий объем финансирования программы теперь составляет 5,561 миллиарда рублей. Из них объем средств федерального бюджета составляет всего 378,46 миллиона рублей, остальное поступит из средств регионального бюджета. Например, в 2023 году на жилье для детей-сирот планируется потратить 518 миллионов казенных рублей.

Согласно статистике, приведенной детским омбудсменом, по состоянию на 1 января 2023 года в Орловской области насчитывалось 1214 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, достигших возраста 23 лет и включенных в список на обеспечение жилыми помещениями. По состоянию на 1 января 2022 года их насчитывалось 1255 человек. В 2022 году сиротам было предоставлено 217 жилых помещений из муниципального специализированного жилищного фонда, причем 140 квартир из них были выданы в соответствии с решениями судов.

В 2021 году было предоставлено 167 квартир, в том числе 130 по решениям судов. Кроме того, в прошлом году в Орловской области начал действовать механизм выдачи детям-сиротам сертификатов на приобретение жилья. Пока он только набирает обороты. Тем не менее, уже в первый год реализации по жилищным сертификатам в регионе было приобретено шесть жилых помещений. Добавим, что в бюджете региона на 2022 год на обеспечение жилье детей-сирот было заложено 426,6 миллиона рублей, или в 1,5 раза больше по сравнению с 2021 годом.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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