14-летний орловец пострадал в ДТП

Авария случилась в Троснянском районе.

Всё произошло в деревне Нижнее Муханово накануне в 10:40. Мотоциклист 2009-го года рождения совершил грубое нарушение ДТП (выезд на встречную полосу) и допустил столкновение с «Ладой», которая двигалась в противоположном направлении. За рулём автомобиля сидел 44-летний водитель.

В результате аварии подросток получил телесные повреждения. «Скорая помощь» доставила его в Троснянскую ЦРБ. Врачи оказали ему необходимую помощь и отпустили домой.

Как сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Орловской области, несовершеннолетний мотоциклист не имел водительских прав. Кроме того, его транспортное средство (Motoland XR250 Lite) являлось спортивным инвентарём, вообще не предназначенным для передвижения по дорогам общего пользования.

Ранее стало известно, что в Северном районе Орла водитель иномарки врезался в опору ЛЭП.

ИА «Орелград»