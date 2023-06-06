На Орловщине перезахоронили 13 защитников Отечества

6.6.2023 | 17:27 Новости, Общество

Их останки обнаружили под Мценском.

Фото: vk.com/mtsenskiykrai

Воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, предали земле на Миновском братском захоронении. Об этом сообщает газета «Мценский край». Поисковики обнаружили останки на рубеже местных деревень Шашкино и Марс.

В церемонии участвовали исполняющая обязанности заглавы Мценского района Ольга Самбурская, известный орловский писатель и общественник Егор Щекотихин, председатель регионального отделения «Поискового движения России» Сергей Щербатый и другие официальные и неофициальные лица.

«К сожалению, предметов, идентифицирующих личности бойцов, не обнаружено», — рассказали представители поискового клуба «Батальон».

Это уже перезахоронение стало уже пятым. Ранее, в 2011, 2015 и 2016 годах, были преданы земле останки 384 советских воинов, найденные на этом же участке земли. Участники поискового движения установили имена 63 из них.

ИА «Орелград»

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