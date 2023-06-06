Орловская область позвала соотечественников

Добровольные переселенцы могут получить выплаты и улучшить демографию.

В январе-марте 2023 года миграционная убыль населения Орловской области составила 396 человек. В другие субъекты Российской Федерации из Орловской области выбыло на 486 человек больше, чем прибыло в регион: уехало 2355 человек, а прибыло 1869. Немного сократить убыль помогло лишь положительное сальдо международной миграции, которое тоже оказалось небольшим. В целом за отчетный период с учетом международной миграции Орловскую область покинули 2677 человек, а перебрались в нее 2281 человек. Такие данные привел Орелстат.

Чтобы компенсировать убыль населения, областные власти призывают соотечественников, проживающих сейчас за рубежом, стать участниками государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию. Как рассказали в пресс-службе УМВД России, в Орловской области она реализуется с 2014 года. За это время в регион переехали свыше четырех тысяч соотечественников. Участниками Госпрограммы стали квалифицированные врачи, учителя, инженеры, электромеханики, электрогазосварщики и представители других востребованных в регионе специальностей.

«Сегодня в Орловской области приветствуется переселение квалифицированных специалистов в области здравоохранения, сельского хозяйства, образования и культуры, — уточнили в пресс-службе УМВД. — Участник государственной программы и члены его семьи имеют право на получение государственных гарантий и социальной поддержки за счет средств федерального бюджета».

В частности, он имеет право на компенсацию расходов на переезд к будущему месту проживания, в том числе на оплату проезда и провоза личного имущества, включая транспортные средства, а также на уплату государственной пошлины. Имеет он право и на получение подъемных, размер которых определяется с учетом величины прожиточного минимума. Так, региональный департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости приглашает участников программы за единовременной выплатой в размере 15 тысяч рублей.

«Единовременную выплату может получить каждый участник программы, независимо от факта трудоустройства, наличия иных доходов, — уточнили в ведомстве. — Она положена не только тем, кто получил статус участника в текущем году, но и всем, кто по сей день имеет действующее свидетельство участника программы и ранее за выплатой не обращался».

ИА «Орелград»