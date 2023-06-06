Орловский сельхозкооператив применял запрещённый гербицид

Нарушение выявил Россельхознадзор.

Как сообщили в региональном Управлении ведомства, речь идёт о производственном сельскохозяйственном кооперативе «Кубань» из Должанского района. Россельхознадзор провёл в отношении организации плановую выездную проверку.

Выяснилось, что ПСК «Кубань» применял для обработки сои гербицид «Галошанс». Между тем, данное вещество запрещено применять таким способом. Соответствующая норма содержится в Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов.

В итоге ведомство привлекло кооператив к административной ответственности. Организацию оштрафовали.

Ранее в Ливенском районе женщина отказалась показать ветеринарам свою корову.

ИА «Орелград»