Орловский сельхозкооператив применял запрещённый гербицид

6.6.2023 | 11:45 Закон и порядок, Новости

Нарушение выявил Россельхознадзор.

ИА «Орелград»

Как сообщили в региональном Управлении ведомства, речь идёт о производственном сельскохозяйственном кооперативе «Кубань» из Должанского района. Россельхознадзор провёл в отношении организации плановую выездную проверку.

Выяснилось, что ПСК «Кубань» применял для обработки сои гербицид «Галошанс». Между тем, данное вещество запрещено применять таким способом. Соответствующая норма содержится в Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов.

В итоге ведомство привлекло кооператив к административной ответственности. Организацию оштрафовали.

Ранее в Ливенском районе женщина отказалась показать ветеринарам свою корову.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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