Орловское «АПК Юность» снова уличили в нарушениях

Предприятие захламило сельхозземли.
Как сообщает региональное Управление Россельхознадзора, нарушение выявили в ходе выездной проверки. Она проводилась не в рамках плана, а как реакция на обращение граждан.
Выяснилось, что на земельных участках сельскохозяйственного назначения, которые находятся в Должанском районе, складируются зерноотходы. Общая площадь захламления составила 285,8 квадратных метров. Уточняется, что отходы покрывали не всю территорию сельхозземель, а её часть.
В итоге ООО «АПК Юность» выдали предостережение о принятии мер к устранению выявленных нарушений. Ранее оказалось, что это предприятие складирует на других сельхозземлях, расположенных в этом же районе, пожароопасные отходы.
ИА «Орелград»