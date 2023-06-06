Орловское «АПК Юность» снова уличили в нарушениях

Предприятие захламило сельхозземли.

Как сообщает региональное Управление Россельхознадзора, нарушение выявили в ходе выездной проверки. Она проводилась не в рамках плана, а как реакция на обращение граждан.

Выяснилось, что на земельных участках сельскохозяйственного назначения, которые находятся в Должанском районе, складируются зерноотходы. Общая площадь захламления составила 285,8 квадратных метров. Уточняется, что отходы покрывали не всю территорию сельхозземель, а её часть.

В итоге ООО «АПК Юность» выдали предостережение о принятии мер к устранению выявленных нарушений. Ранее оказалось, что это предприятие складирует на других сельхозземлях, расположенных в этом же районе, пожароопасные отходы.

ИА «Орелград»