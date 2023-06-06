Падение объемов строительства в регионе составило 34 процента

Строительная отрасль приостановила темпы своей работы.

В Орловской области по итогам января-апреля 2023 года объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в целом составил 8,194 миллиарда рублей. Данный показатель на 33,4 процента уступает уровню предыдущего года. Такие оперативные данные приводит Орелстат. Непосредственно в апреле объем строительных работ в стоимостном выражении составил 1,848 миллиарда рублей, что оказалось почти на 27 процентов ниже аналогичного периода предыдущего года.

Всего в регионе за отчетный период времени было построено и введено в эксплуатацию 465 зданий жилого и нежилого назначения. Из них 19 – это нежилые здания, которые возводились силами различных организаций. Так, в регионе было построено три промышленных здания, два — сельскохозяйственных, три — коммерческих, одно – здание для учреждения здравоохранения, а также 10 зданий, категория которых помечена статистиками как «другие».

Что касается жилья, то в январе-апреле 2023 года в Орловской области было построено 446 жилых зданий, из них только девять возведены компаниями-застройщиками. Оставшиеся 437 жилых домов были построены населением за собственный счет и за счет кредитных ресурсов. В целом в этом году введено в строй 120,5 тысячи квадратных метров жилья, что на 4,7 процента меньше, чем годом ранее. Население построило из них 61,2 тысячи жилых «квадратов». Кстати, по сравнению с прошлым годом темпы строительства частных домов в регионе сократились на 20,6 процента.

ИА «Орелград»