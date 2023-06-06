Почти 16 тысяч орловцев получили запрет на выезд за рубеж

Причиной ограничения на выезд стали непогашенные долги.

В Орловской области за четыре месяца 2023 года судебными приставами вынесено 15 879 постановлений о временном ограничении на выезд должников за границу, в том числе 3166 постановлений об ограничении выезда должников по алиментам. Данные озвучила пресс-служба регионального Управления ФССП. Напомним, что такое ограничение является лишь одним из инструментов набора мер принудительного исполнения.

Тысячи орловцев не смогут выехать за рубеж из-за неисполненных финансовых обязательств по исполнительным производствам, возбужденным в отношении них. Впрочем, как говорят приставы, указанная мера оказывает заметный эффект. Многие должники, узнав о введении в отношении них ограничения на выезд из страны, начинают погашать свои долги, чтобы вернуть себе право перемещения через госграницу.

«С целью побуждения должников всех категорий, в том числе по алиментам, к выплате долгов орловские судебные приставы активно используют такую меру принудительного исполнения, как ограничение выезда за пределы Российской Федерации, — уточнили в пресс-службе УФССП. — В результате применения данной меры за четыре месяца 2023 года должниками всех категорий погашена задолженность в размере свыше 280 миллионов рублей, в том числе по алиментам — более 44 миллионов рублей».

Приставы напоминают о том, что с началом лета стартовала и отпускная пора. Несмотря на введенные западными странами санкции, у россиян по-прежнему популярным остается отдых за рубежом. Курорты многих стран открыты для нас. Однако граница может оказаться закрытой для должников. Поэтому приставы настоятельно рекомендуют орловцам во избежание неприятных ситуаций при планировании поездки за пределы России заблаговременно погасить имеющиеся долги.

«Проверить себя на наличие задолженности возможно на официальном сайте УФССП в разделе «Банк данных исполнительных производств», — говорят в ведомстве. — Также получить сведения об ограничении выезда за пределы страны граждане могут на портале Госуслуг с помощью сервиса «Ход снятия ограничения выезда из России».

ИА «Орелград»