В дело о банкротстве «проблемного застройщика» вступил прокурор

Суд согласился привлечь к процессу прокуратуру Орловской области.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании заявление прокуратуры региона о вступлении в дело о несостоятельности общества с ограниченной ответственностью «Проспект». В марте прошлого года с заявлением о банкротстве этой компании в арбитраж обратилась публично-правовая компания «Фонд развития территорий». В августе 2022 года заявление кредитора было признано судом обоснованным, а «Проспект» был признан несостоятельным. В отношении него была открыта процедура конкурсного производства сроком на один год.

И вот теперь прокуратура Орловской области решила вступить в процесс. Закон дает прокурорам право вступать в дело на любой стадии арбитражного процесса, если в рамках дела о несостоятельности затрагиваются жилищные права граждан, в том числе несовершеннолетних. В данном случае заявление прокуратуры Орловской области мотивировано необходимостью защиты прав участников долевого строительства, приобретших у компании-должника жилье. Иными словами, надзорное ведомство проследит за тем, чтобы деньги в процессе банкротства не утекли в чьи-то карманы, для «исключения возможности использования бенефициарами должника процедуры банкротства для легализации незаконно нажитых ими доходов уклонения от финансовых обязательств».

Как следует из материалов дела, ООО «Проспект» привлекало денежные средства граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирного дома в микрорайоне «Солнечный» в деревне Образцово. В феврале 2022 года был вынесен обвинительный приговор Ольге Караваевой, которую признали организатором данного проекта. Следствие и суд пришли к выводу, что компания не имела намерений выполнять обязательства по заключенным с гражданами договорам покупки квартир.

В схеме участвовало подставное лицо, зарегистрировавшее фирму на себя, но реально руководить ею не собиравшееся. Словом, группа лиц предлагала через знакомых желающим приобрести квартиры по заниженной стоимости в многоквартирных домах, строительство которых якобы будет осуществлять ООО «Проспект». Причем плату организаторы требовали наличными, которые затем на счет фирмы не вносились, а присваивались «предпринимателями».

Караваева получила 2 года и 1 месяц лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Дольщики же теперь пытаются вернуть свои деньги. В настоящее время судом удовлетворены требования восьми участников строительства о включении в реестр требований кредиторов. Но потерпевших по уголовному делу было больше.

«Учитывая изложенное, суд приходит к выводу, что поскольку в деле о несостоятельности затрагиваются жилищные права граждан, а обстоятельства дела свидетельствуют о наличии в нем признаков легализации доходов, полученных незаконным путем, суд считает заявление прокуратуры Орловской области подлежащим удовлетворению», — говорится в судебном решении.

ИА «Орелград»