В Орле осудили «риэлторов», похитивших 92 миллиона

В группу входили четверо человек.

Дело рассматривал Заводской районный суд Орла. Его возбудили по статье «мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере».

В итоге четверо подсудимых получили от пяти до семи лет колонии общего режима, а также штрафы от 600 до 800 тысяч рублей. Как сообщает прокуратура Орловской области, государство наложило арест на имущество осуждённых (общей стоимостью около 45 миллионов рублей).

Обстоятельства дела впечатляют своими масштабами. От действий мошенников пострадали 62 человека, которые в период с 2014 по 2018 годы обращались в ООО «ДОН – Дом Орловской недвижимости» по вопросам приобретения жилья. Общая сумма ущерба превысила 92 миллиона.

Мошенники брались оказывать услуги по бронированию и приобретению недвижимости, но фактически обманывали людей и использовали их средства в личных целях. Уголовное дело возбудили на основании результатов оперативно-розыскной деятельности Управлений ФСБ и МВД по Орловской области.

ИА «Орелград»