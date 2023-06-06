В Орловской области растет число предпринимателей

Специалисты считают текущую статистику индикатором благоприятной среды.

В Орловской области по состоянию на 1 мая 2023 года в единых государственных реестрах содержатся сведения об 11,5 тысячи юридических лиц и 18 тысячах индивидуальных предпринимателей соответственно. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество индивидуальных предпринимателей выросло на 0,55 процента, юридических лиц – на 0,09 процента. Такие данные были озвучены на международной научно-практической конференции «Права и свободы человека и гражданина: актуальные проблемы науки и практики», прошедшей в Орле.

— Данная статистика является своего рода индикатором благоприятной среды для открытия и развития бизнеса в регионе, — отметила Эльвира Гладких, заместитель руководителя УФНС России по Орловской области.

Она напомнила, что для облегчения процедуры был разработан ведомственный сервис «Государственная онлайн-регистрация бизнеса». Он предназначен для подготовки и направления в электронном виде заявлений на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Как рассказали в пресс-службе регионального Управления ФНС, Эльвира Гладких также сообщила участникам конференции о цифровой трансформации налоговых органов. Так, на сайте ФНС работает уже более 70 сервисов, которые ориентированы на конкретные жизненные ситуации и развиваются в соответствии с потребностями налогоплательщиков.

«Благодаря сервисной составляющей снижается административная нагрузка на бизнес, — подчеркнули налоговики. — Как показывает практика наиболее результативной формой налогового контроля и взаимодействия налоговых органов и налогоплательщиков является самостоятельная оценка бизнесом своих налоговых рисков. Так, чтобы узнать, на что обращает внимание налоговая служба при выборе налогоплательщиков для проведения налогового контроля, необходимо в своем личном кабинете зайти в раздел «Как меня видит налоговая».

В разделе имеются вкладки с показателями финансово-хозяйственной деятельности организации или предпринимателя, поясняют налоговики. Сведения доступны за несколько лет, при этом они ежемесячно обновляются. При отсутствии личного кабинета необходимую информацию можно получить при помощи сервиса «Прозрачный бизнес». Он содержит информацию из единых реестров ЕГРЮЛ и ЕГРИП, причем предусмотрена возможность получения выписки. Здесь же можно узнать о руководителях и учредителях компаний, о применении ими специальных налоговых режимов, о среднесписочной численности работников и т.д.

«В сегодняшних условиях цифровизации налоговых органов налоговый контроль – это автоматизированный анализ финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщиков и выявление определенных зон риска», — отметила Эльвира Гладких.

ИА «Орелград»