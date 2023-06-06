В Орловской области вырос спрос на еду

При этом спрос на непродовольственные товары заметно снизился.

В Орловской области оборот розничной торговли в январе-апреле 2023 года сложился в сумме 59 миллиардов рублей, что составляет 96,9 процента (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду 2022 года. Такие оперативные данные приводит Орелстат. Аналитики подметили, что 47,6 процента от общего объема розничной торговли в этом году приходится на товары продовольственной группы. Так, пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в отчетном периоде времени было реализовано на общую сумму 28,1 миллиарда рублей.

Примечательно и то, что по сравнению с январем-апрелем 2022 года продажа товаров данной группы в сопоставимых ценах увеличилась на 1 процент. О том, что в регионе растет спрос на еду, говорят и данные о работе предприятий общественного питания. С учетом деятельности индивидуальных предпринимателей, их оборот составил 1,7 миллиарда рублей, что на 4 процента (в сопоставимых ценах) больше показателя января-апреля 2022 года.

Что касается товаров непродовольственной группы, то по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в сопоставимых ценах их продажи сократились на 6,4 процента. Возможно, это говорит о том, что орловцы стали больше тратить на питание, экономя при этом на других товарах, которые первоочередными не назовешь. Как бы то ни было, но непродовольственных товаров в регионе в этом году было продано на 30,9 миллиарда рублей, их доля в общем розничном торговом обороте составляет 52,4 процента.

«Оборот оптовой торговли организаций всех видов деятельности в январе-апреле 2023 года в Орловской области составил 82,9 миллиарда рублей, или 105,8 процента (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду 2022 года, — сообщает также Орелстат. — На долю субъектов малого предпринимательства приходилось 32,3 процента оборота оптовой торговли».

ИА «Орелград»