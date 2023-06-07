ДНР перенимает у Орла опыт проведения ЕГЭ

Для этого в Орловскую область была направлена делегация.

Как сообщили в Орловском региональном центре оценки качества образования, представители ДНР прибыли в Орловскую область для знакомства с опытом подготовки и проведения госэкзаменов. В состав донецкой делегации вошли будущие председатели предметных экзаменационных комиссий нового региона России. В Орловской области для них подготовили обширную ознакомительную программу. Уже в первый день работы представители ДНР посетили пункт проведения ЕГЭ в Болховском районе, познакомились с работой предметных комиссий в Региональном центре оценки качества образования.

«Гости выразили заинтересованность в сотрудничестве двух регионов по повышению качества образования наших детей, — отметили в Центре. — Государственная итоговая аттестация для системы образования – напряженная и ответственная пора. На протяжении нескольких лет Орловская область занимает лидирующие позиции по организационно-технологическому проведению ЕГЭ. Поэтому особенно ответственно и приятно принимать у себя гостей из Донецкой Народной Республики».

Тем временем в Орловской области продолжаются экзаменационные испытания. Так, одиннадцатиклассники сдали экзамены по выбору: истории, физике. Для этого были задействованы 18 пунктов проведения экзаменов (ППЭ) на базе общеобразовательных организаций и четыре ППЭ на дому. Мониторинг вел 31 общественный наблюдатель. В ЕГЭ по физике приняли участие 433 одиннадцатиклассника, в ЕГЭ по истории – 541 выпускник.

«За 3 часа 30 минут выпускники должны были выполнить 21 задание по истории, — пояснили в Центре. — Минимальный балл ЕГЭ по истории, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 32 балла. Экзаменационная работа по физике состоит из двух частей, включающих в себя 30 заданий. На ее выполнение отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Участники ЕГЭ могут использовать на экзамене непрограммируемый калькулятор и линейку. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по физике – 36 баллов. Официальный день объявления результатов экзаменов на региональном уровне — не позднее 21 июня 2023 года».

ИА «Орелград»