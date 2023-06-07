Качество жизни в детских домах-интернатах повысят

План повышения условий проживания особых детей утвердили областные власти.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил региональный комплекс мер по повышению качества жизни и соблюдению прав и законных интересов детей с психическими расстройствами, проживающих в организациях социального обслуживания (детских домах-интернатах). Речь идет об организациях, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме. Действие плана рассчитано на 2023-2025 годы. Предыдущий подобный документ, утвержденный правительством области в 2021 году, признан утратившим силу.

План предусматривает проведение анализа доступности медицинской помощи, в том числе паллиативной, детям, проживающим в указанных организациях, и аналитического учета объемов такой медпомощи. Предусмотрено проведение ежегодной диспансеризации и диспансерного наблюдения всех детей, проживающих в таких домах-интернатах. Документом также запланировано обеспечение контроля за полнотой и своевременностью лекарственного обеспечения детей, своевременной вакцинацией в рамках национального календаря профилактических прививок и календаря прививок по эпидемическим показаниям, предоставлением психиатрической помощи.

Кроме того, ответственным должностным лицам поручено организовать предоставление реабилитации или абилитации детям-инвалидам, своевременное направление детей на медико-социальную экспертизу, обеспечение лечебным питанием детей, проживающих в таких организациях и имеющих недостаточное питание. Предусмотрено планом и увеличение штатной численности работников, организующих дневную занятость детей и также проживающих в организациях. Этот шаг необходим для «поддержания их физической, бытовой и социальной активности».

Документ также предполагает приведение материально-технической базы зданий и помещений детских домов-интернатов в надлежащее состояние, дооснащение или переоснащение данных организаций необходимым оборудованием, в том числе для дневной занятости детей. В течение двух ближайших лет в регионе будет на регулярной основе проводиться мониторинг кадрового обеспечения (актуальности и потребности) общего, дополнительного и профессионального обучения и психолого-педагогического сопровождения образования детей.

ИА «Орелград»