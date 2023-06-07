Молодая пара из Орла подозревается в велокражах

Пропали четыре велосипеда.

Как сообщает пресс-служба Управления МВД по Орловской области, подозреваемые – это 20-летний парень и 19-летняя девушка. Сейчас они находятся на свободе, но под подпиской о невыезде.

Как предполагает следствие, незаконной «добычей» стали целых четыре велосипеда. Два из них изъяли у подозреваемых, остальные они успели сбыть. Теперь чужое имущество тоже разыскивает полиция.

Известно, что пострадавших веловладельцев двое. Велосипеды похитили из подъездов многоквартирных домов, где граждане оставляли свой двухколёсный транспорт на ночь. Общий материальный ущерб превысил 50 тысяч рублей.

Дело возбуждено по статье «Кража» по её второй части, возможно, потому что преступления совершались не в одиночку, а группой. Максимальное наказание может составить пять лет лишения свободы.

ИА «Орелград»