На орловских ярмарках появилось 900 новых касс

Налоговики рассказали о ходе проекта по внедрению ККТ.

По данным Управления ФНС России по Орловской области, по состоянию на 1 июня 2023 года на ярмарках и в организованных местах торговли региона осуществляют предпринимательскую деятельность более 1,3 тысячи налогоплательщиков. Сообща они на сегодняшний день зарегистрировали около 900 единиц контрольно-кассовой техники (ККТ). Речь идет о реализации отраслевого проекта «Рынки», целью которого является внедрение ККТ. Это необходимо для повышения прозрачности финансовых потоков.

«Специалисты управления на постоянной основе проводят работу по исключению недобросовестного поведения и усилению кассовой дисциплины на 50 ярмарках и организованных местах торговли Орловской области, а также осуществляют мониторинг выручки, зафиксированной с применением контрольно-кассовой техники налогоплательщиками, торгующими на ярмарках области», — пояснили в пресс-службе регионального УФНС.

В частности, разъяснительная работа проводится не только с продавцами, но и с покупателями. Последним тоже напоминают о том, что при покупке продавец обязан выдать им чек. А корректность чека можно проверить через налоговое мобильное приложение «Проверка чека» или через функционал проверки чека в разделе «Контрольно-кассовая техника» на сайте налоговой службы.

Кстати, ранее УФНС сообщало, что за первый квартал жителям Орловской области было выдано более 67 миллионов чеков на общую сумму свыше 42 миллиардов рублей. Средний чек за три месяца составил 630 рублей 27 копеек, а самым затратным стал март – выручка по области в этот месяц превысила 16 миллиардов рублей. Налоговики отмечают, что с введением онлайн контрольно-кассовой техники ускорились торговые процессы, автоматизировалась и упростилась деятельность хозяйствующих субъектов, увеличилось вовлечение покупателей в гражданский контроль.

«Результатом контрольной деятельности налоговых органов в рамках проекта «Рынки» является увеличение выручки, сокращение теневого оборота розничных рынков (ярмарок) за счет повсеместного применения ККТ в установленных законом случаях, а также обеспечение интересов и защиты прав покупателей и создание равных, конкурентных условий ведения бизнеса», — напоминают в ведомстве.

ИА «Орелград»