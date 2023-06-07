Орловцы смогут сообщить о коррупции на «горячую линию»

7.6.2023 | 14:11 Закон и порядок, Новости

Она пройдёт завтра.

Фото: ИА «Орёлград»

Мероприятие проводит Управление Федеральной Службы Судебных Приставов по Орловской области. Звонки будут приниматься завтра, 8 июня, с 10:00 до 13:00 на номер 8 (4862) 72-52-76. Это телефон службы собственной безопасности Управления. С орловцами будут беседовать сотрудники данного подразделения.

Граждане могут сообщить о противоправных действиях сотрудников службы судебных приставов. Также все желающие получат ответы на вопросы по антикоррупционному законодательству, в том числе, об уголовной ответственности, предусмотренной в различныъ подобных случаях для сотрудников ФССП.

Ранее стало известно, что суд взыскал с бывшего орловского судебного пристава сумму взятки, полученной при исполнении служебных полномочий.

ИА «Орелград»

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