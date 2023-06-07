В летнюю пору заря с зарей сходится: как орловцы фольклорный праздник отмечали

В июне состоялся XXIV Международный фольклорный праздник «Троицкие хороводы в Орловском полесье».

Там собралось более 30 тысяч человек: местные, жители регионов центральной России и зарубежья. Специалисты МегаФона подготовку к мероприятию начали заранее: модернизировали оборудование и увеличили скорость мобильного интернета.

В этом году гостями события стали жители 22 регионов страны. Из ближайших областей приехали куряне, воронежцы, туляки, петербуржцы и липчане, а из дальних – калининградцы, мурманцы и алтайцы. При помощи нового качества голосового сервиса с использованием технологии VoLTE они суммарно проговорили 156 тысяч минут, что равно 108 суткам. VoLTE позволяет звонить и принимать вызовы, не покидая сеть 4G. Соединение устанавливается быстро, а голос собеседника звучит чисто и естественно, словно он находится рядом. За все время проведения праздника интернет‑трафик в локации вырос на четверть по сравнению с прошлым годом и составил 4 Тб. Этот объем равен примерно 165 тысячам отправленных фотографий.

«Для организации массового мероприятия в открытом поле необходима цифровая инфраструктура, которая сможет предоставлять доступ к онлайн-сервисам. Это важно, как для организаторов, так и для участников. С начала года мы модернизировали сеть, увеличив мощность и дальность распространения сигнала. Непосредственно перед праздником наши инженеры дополнительно проверили скорость и качество предоставляемых услуг», — комментирует Сергей Ивочкин, директор МегаФона в Орловской области.

Фестиваль проводится более 20 лет и стал визитной карточкой Орловской области. Он направлен на сохранение традиционной народной культуры как региона, так и Бирюзового кольца России. Гости приняли участие в хороводах, конкурсах, выставках, посетили арт-мастерские и аттракционы, конно-спортивные и театрализованные шоу. Орловцы же представили свои традиционные подворья. Установили на гуляниях и рекорд страны, приготовили самую большую порцию малосольных огурцов – 2 243 штуки.

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