В Орле иностранцев осудят за злостную наркоторговлю

7.6.2023 | 11:21 Закон и порядок, Новости

Дело передано в суд.

Фото: ИА «Орелград»

Как сообщает прокуратура Орловской области, двое граждан республики Узбекистан обвиняются в совершении особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Следствие установило, что они пытались торговать героином, причём в немаленьких масштабах. Иностранцы успели продать 1,78 грамма наркотика и собирались сбыть ещё 22,59 грамма. Однако их деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Всё это происходило осенью минувшего года. Преступления совершались как на территории Орла, так и в Курской области (в Железногорском районе). При этом обвиняемые действовали в составе организованной группы лиц.

Уголовное преследование в отношении остальных фигурантов ведётся, но выделено в отдельное производство. Данное уголовное дело рассмотрит Заводской районный суд Орла.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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