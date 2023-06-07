В Орле иностранцев осудят за злостную наркоторговлю

Дело передано в суд.

Как сообщает прокуратура Орловской области, двое граждан республики Узбекистан обвиняются в совершении особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Следствие установило, что они пытались торговать героином, причём в немаленьких масштабах. Иностранцы успели продать 1,78 грамма наркотика и собирались сбыть ещё 22,59 грамма. Однако их деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Всё это происходило осенью минувшего года. Преступления совершались как на территории Орла, так и в Курской области (в Железногорском районе). При этом обвиняемые действовали в составе организованной группы лиц.

Уголовное преследование в отношении остальных фигурантов ведётся, но выделено в отдельное производство. Данное уголовное дело рассмотрит Заводской районный суд Орла.

ИА «Орелград»